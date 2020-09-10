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Aktüel İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu
Aktüel

İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

Jet yakıtı taşıyan geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiği tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:23:29 -
İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

ROMA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için mayıs ayında başlattığı İrini operasyonu kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'nın Bingazi kentine jet yakıtı taşıyan bir gemi durduruldu.

İrini Operasyonu'nun Roma'daki komuta merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler’in (BM) silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen "Merchant Vessel Royal Diamond 7" isimli gemi, bu sabah saatlerinde İrini operasyonu çerçevesinde teftiş edildi.

BAE'nin Şarika kentinden Libya'nın Bingazi Limanı'na giden MV Royal Diamond 7 isimli gemi, Derne kentinin 150 kilometre açığında durdurularak denetime tabi tutuldu. Gemide askeri maksatla kullanılması muhtemel jet yakıtına rastlandığı belirtildi.

Söz konusu yakıtın, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2292 ve 2526 nolu kararlarınca "askeri malzeme" olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu gemiye, operasyonda görev yapan Almanya’ya ait Hamburg fırkateyninin müdahale ettiği ve İrini Operasyonu Kuvvet Komutanı Amiral Ettore Socci'nin de geminin, Libya karasularına erişimine izin vermediği bildirildi. MV Royal Diamond 7 gemisi, detaylı inceleme için AB'nin bir limanına yönlendirildi.

- İrini operasyonu

AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.


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