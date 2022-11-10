İrini Harekatı, Libya'ya giden ve içinde zırhlı araçlar bulunan ticari gemiye el koydu

Avrupa Birliği'nin (AB), Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için 2020 yılında başlattığı İrini Harekatı, Hollanda bayraklı bir ticari yük gemisine içinde askeri alanda kullanılacak çok sayıda zırhlı araçla beraber el koydu.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan EUNAVFOR Med İrini Operasyonu Karargahı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "İrini Operasyonu, 11 Ekim tarihinde, Libya açıklarında 'MV Meerdijk' ticari yük gemisinde bir inceleme gerçekleştirdi. BM silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen geminin, Libya'ya askeri alanda kullanılmak üzere modifiye edilmiş araçlar taşıdığı tespit edildi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İrini Harekatı için Orta Akdeniz'de faaliyet gösteren bir AB donanma unsuru, Libya'ya giden gemiyi tespit etti. İrini Operasyonu'nun talebi üzerine, BMGK'nin 2292 kararı çerçevesinde, geminin bayrak devleti olan Hollanda gecikmeksizin denetim için onay verdi ve 11 Ekim'de bu araçların niteliğini doğrulamak için gemiye bir ekip gönderildi. Gemiye binen ekip, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal etmesi olası sevk edilen düzinelerce askeri araç tespit etti. Operasyonun yetkisine uygun olarak, araçlara el konuldu ve gemi daha ayrıntılı inceleme için bir Avrupa limanına yönlendirildi. BM Uzmanlar Ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar karaya çıkarıldı."

İrini Operasyonu'nun Mart 2020'den bu yana, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Libya’ya giden ticari gemilere yönelik 25 denetleme faaliyeti gerçekleştirdiği kaydedildi.

- İrini Harekatı

İrini Operasyonu, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de 31 Mart 2020’de başlatılmıştı.

Tartışmalı bir harekat olma özelliği taşıyan operasyon, taraflı eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin, geçen haziranda aldığı kararla İrini Harekatı'nın görev süresi 3 Haziran 2023'e dek uzatılmıştı.