İrina Vlah: Türkiye özerk bölge kurulması konusunda bize yardımcı oldu

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin kendileri için en yakın dost ülke olduğunu söyleyen Vlah, "Türkiye, özerk bölge kurulması konusunda Gagauz halkına destek olarak, 30 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde Gagauzlara yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye'nin Gagauz Özerk Yeri'nde çeşitli projeleri hayata geçirdiğini aktaran Vlah, "Tüm projeler Gagauz halkının hayatını kolaylaştırmak için yapılıyor" diye konuştu.

Başkent Komrat'ta Türkiye’nin Başkonsolosluğunun açılacağını belirten Vlah, "Gagauzya'da ilk defa başkonsolosluk açılıyor. Bunun, Türkiye ve Gagauz Özerk Yeri arasındaki bağları daha da güçlendireceğini biliyorum" dedi.

Türkiye'ye Gagauz Özerk Yeri'ne sağladığı desteğinden dolayı minnettar olduğunu ifade eden Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına selamlarını iletti.