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İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.


Balık satıcısı Hüseyin Coşar, 1 Eylül’de balık avı sezonunun başlamasıyla yakalanan iri hamsilerin balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.


Coşar, “ 20 liradan satışa sunduğumuz hamsinin ileriki günlerde bollaşmasıyla fiyatı da düşecektir. Geçen yıllarda hamsinin boyu 9-10 santimetre uzunluğunda idi. Bu yıl av sezonunun açılmasıyla yakalanan hamsiler ise 14-15 santimetre boylarında. Büyük ve çok yağlı hamsileri vatandaşlar daha çok tercih ediyor. İnşallah hamsideki irilik ve bolluk sezon boyu devam eder” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
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