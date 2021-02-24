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Medya İrfan'a açım diyen Halk TV izleyicisi travestiye yürüdü!
Medya

İrfan'a açım diyen Halk TV izleyicisi travestiye yürüdü!

CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci'ye "Açız, perişanız, duyun sesimizi. 2023'te sandıkta görüşeceğiz." şeklinde mesaj atan bir izleyici, mesajdan hemen sonra sosyal medyadan bir LGBT'li sapkın olan travestiye yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:35:00 -
İrfan'a açım diyen Halk TV izleyicisi travestiye yürüdü!

CHP'nin yayın organı Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci, sabah programında sosyal medyadan kendisine gelen mesajları okudu. Değirmenci'ye mesaj atan, mevsimlik işçi olduğunu iddia eden bir kişinin ise sosyal medyada yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

"Açız, perişanız"

CHP yandaşı Halk TV'de sunuculuk İrfan Değirmenci, haber programında kendisine sosyal medyadan gelen mesajların bir kısmını okudu. Programda T. Y. isimli bir kişi, İrfan Değirmenci'ye mevsimlik işçi olduğunu iddia ederek "Açız, perişanız, duyun sesimizi. 2023'te sandıkta görüşeceğiz." diyerek bir mesaj gönderdi.

Travestiye yürüdü

"Açız, perişanız" diyerek halinden şikayetçi olan kişinin bir sonraki mesajı ise görenleri hayrete düşürdü. Biraz önce "Aç" olduğunu iddia eden kişi, daha sonrasında ise bir LGBT'li sapkın olan travestinin mesajına "Merhaba" şeklinde cevap verdi. Aç olduğunu söyleyerek televizyon ekranlarında halinden şikayetçi olan bir kişinin sosyal medyadan bir sapkına yürümesi görenleri şaşkına çevirdi.

 

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