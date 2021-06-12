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Medya İrfan Değirmenci'nin S-400 hazımsızlığı! Bakan Akar'ı hedef alıp zırvaladı
Medya

İrfan Değirmenci'nin S-400 hazımsızlığı! Bakan Akar'ı hedef alıp zırvaladı

Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, Bakan Hulusi Akar'ın S-400'lerle ilgili İngilizce olarak yaptığı konuşmasıyla dalga geçer gibi bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 03:16:00 - 2021-06-12 03:22:12

yeniakit.com.tr

Halk Tv Ana Haber Bülteni Sunucusu İrfan Değirmenci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400’lerle ilgili yaptığı açıklama sonrası laubali tavrıyla tepki çekti.

İrfan Değirmenci Bakan Akar'ı hedef aldı

Hükümeti itibarsızlaştırmaya yönelik söylemleriyle bilinen CHP'nin kanalı Halk Tv'de, İrfan Değirmenci yine saçmalayarak sosyal medyanın diline düştü. Her haber bülteninde AK Parti hükümetini hedef alan Değirmenci bu sefer de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ‘aklınca’ küçük düşürmeye çalıştı.

Bakan Akar'ın S-400 açıklaması

Bakan Akar, ABD’nin tehditvari açıklamalarına karşı, Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın alınmasındaki amacı anlattı.

Türkiye için önemli bir mesele olan S-400’lerle ilgili Bakan Akar İngilizce olarak konuşma yaptı. Akar, NATO Zirvesi öncesi yaptığı konuşmada, "Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın aldık. Bunları gizli saklı yapmadık, gizli bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. Bu sistemleri almaktaki temel amacımız, ülkemizi ve 84 milyon vatandaşımızı havadan gelecek muhtemel tehditlere karşı savunmaktır. Muhataplarımızın bu konuda teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu defalarca belirttik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin S-400'lerle ilgili dik duruşunu hazmedemeyen  İrfan Değirmenci, Akar'ın sözleriyle kendince alay ederek, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı İngilizce konuşurken görmüş olduk, bu vesileyle.” dedi.

 

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