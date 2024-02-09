İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı

İrfan Değirmenci, ana haberini sunduğu Halk TV’den ayrıldığını duyurdu.

Aynı zamanda TİP Parti Meclisi üyesi de olan Değirmenci, ayrılık haberini bugünkü ana haber bülteninde verdi.

Daha sonra sözlerini aynı şekilde Twitter‘dan paylaşan Değirmenci şunları dedi:

“Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi.

Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos’un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasıl kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle…”

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2018 YILINDA TOKADI YEMİŞTİ

CHP'nin Eskişehir Milletvekili aday listesi belli olurken, bu ilden aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci listede yer almamıştı.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" demişti.

DAHA SONRA DA ŞANSINI TİP’TEN DENEMİŞTİ

2023 yılında da TİP İzmir 2. bölge milletvekili adayı İrfan Değirmenci kesinleşmemiş sonuçlara göre milletvekili seçilememişti… Siyasi yönden istediğini bir türlü bulamayan İrfan Değirmenci’nin yeni adresi merakla bekleniyor…