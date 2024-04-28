İrfan Can'dan rekor! Alex'ten sonra bunu yapan ilk futbolcu
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan İrfan Can kahveci, Alex de Souza'dan bu yana bir ilki gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken İrfan Can Kahveci performansıyla sarı-lacivertlilerin dikkat çeken isimlerinden oldu.
Beşiktaş ağlarını sarsan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza'dan bu yana bir ilki gerçekleştirdi. Milli futbolcu, toplam 18 gole ulaşarak Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bu rakamlara ulaşan ilk orta saha oldu.
ALEX DE SOUZA'DAN 28 GOL
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertli formayla 28 gole ulaşmayı başararak ulaşılması zor bir rekora imza atmıştı.
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