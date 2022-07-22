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Spor İrfan Can Kahveci'yi terleten Kurtlar Vadisi sorusu
Spor

İrfan Can Kahveci'yi terleten Kurtlar Vadisi sorusu

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, katıldığı bir programda 'Ezel mi, Kurtlar Vadisi mi?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:40:00 -
İrfan Can Kahveci'yi terleten Kurtlar Vadisi sorusu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, saha içinde olduğu kadar saha dışında da neşeli bir karaktere sahip olduğunu gösterdi. YouTube'da yayın yapan Mert Yüksektepe'nin kanalına konuk olan milli oyuncu, kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. En zorlandığı soruyu söyleyen İrfan Can Kahveci'nin cevabı videonun yorumlarında gündem olmayı başardı.

Kurtlar Vadisi bombası

Kendisine sorulan birçok soru karşısında rahat cevaplar veren İrfan Can Kahveci, ''Ezel mi Kurtlar Vadisi mi?'' sorusunda takıldı. Biraz düşünen İrfan Can Kahveci, "Çok zor soru... Biraz düşünecek olursam Kurtlar Vadisi'ni seçerim" dedi. Bu cevap sonrasında videonun altına gönderilen yorumlarda Kurtlar Vadisi sevenler beğeni yağdırdı.

İşte bazı soru ve cevaplar

En çok zorlandığın defans: Kimse yok.

Premier Lig mi La Liga mı?: Ben La Liga'da oynamak isterim ama Premier Lig daha zevkli.

Madrid mi Barcelona mı?: Madrid.

Inıesta mı Xavi mi?: Inıesta.

Ronaldinho mu Zidane mı?: Ronaldinho.

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