İrfan Can Kahveci'nin yeni maaşı belli oldu

Geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini yaşayıp, 18 gol-12 asistlik katkısıyla zirveye ulaşan İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Bu yaz başında İspanyol ekibi Sevilla'dan resmi teklif almasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin bırakmadığı milli futbolcu, yeni sözleşme konusunda Sarı-Lacivertli takımla anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda serbest kalacak 29 yaşındaki sağ kanat, kontratını 3 sene daha uzattı. Fenerbahçe, kariyerinin prime dönemini gören oyuncusunun, yıllık 20 milyon TL olan maaşını da katlayarak ödüllendirdi. İrfan Can Kahveci, yeni sözleşmeyle birlikte senelik 50 milyon TL'yi cebine koyacak.

MOURINHO'DAN OĞUZ VE LEVENT'E UYARI

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek Levent Mercan ve sol kanat Oğuz Aydın'ı Avrupa listesine almadı. Portekizli teknik adam, gurbetçi futbolcu Levent'i güçsüz bulurken fizik olarak daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Alanyaspor'dan bu yaz başında kadroya dahil edilen Oğuz için de aynı görüşte olan tecrübeli hoca, 23 yaşındaki ismin fizik kalitesi dışında, oyun görüşü, doğru yerde pas, orta ve şut seçimleri tercihlerinden memnun değil. Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon Euro'ya, Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya almıştı.

OSAYI SEFERBERLİĞİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin hafta içi yapılan antrenmanında arka adalesinden sakatlanan ve daha önce davet aldığı Nijerya Milli Takımı'nın kadrosundan da çıkarılan tecrübeli oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Doktorların, 26 yaşındaki oyuncuyu 21 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalıştıkları belirtildi. Osayi, bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asist yaptı.