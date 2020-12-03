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Spor İrfan Can Kahveci'nin performansı Avrupa'nın dilinde! Dev teklif
Spor

İrfan Can Kahveci'nin performansı Avrupa'nın dilinde! Dev teklif

Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta karşılaşmasında RB Leipzig'e karşı üç gol kaydeden İrfan Can Kahveci'ye Schalke talip oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:24:00 -
İrfan Can Kahveci'nin performansı Avrupa'nın dilinde! Dev teklif

Başakşehir ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta karşılaşmasında RB Leipzig karşısındaki futboluyla tarihe geçti. Yusuf Yazıcı ile birlikte Avrupa arenasında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İrfan Can Kahveci için yapılacak teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig karşılaşmasında attığı 3 golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci için Almanya Bundesliga ekibi devreye girdi.

Sezon başında Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan futbolcu, Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında temsilciler tarafından gözlem altına alınmıştı.

Sevilla olmadı

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında tribünden canlı olarak takip edilen İrfan Can Kahveci, o maçta kırmızı kart görünce İspanyol ekibi Sevilla'da transfer ikinci plana atılmıştı.

Geceye damga vurdu

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcu, dün akşam Leipzig karşısında yıldızlaştı.

Tarihe geçti

Ceza sahası dışından yaptığı 3 vuruşla Leipzig kalecisini avlamayı başaran İrfan Can, tarihe geçti.

Yusuf Yazıcı ile birlikte...

Yusuf Yazıcı ile birlikte Avrupa Kupalarında hat-trick yapmayı başaran oyuncular arasında ismini yazdıran İrfan Can, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan oyuncular arasında yer aldı.

Teklif 20 milyon eurolara çıkabilir

Futbol otoritelerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcu için Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin teklifini 20 milyon euroya kadar çıkarabileceği konuşuluyor.

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