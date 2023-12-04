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Spor İrfan Can Kahveci tarihe geçti
Spor

İrfan Can Kahveci tarihe geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:30:00 -
İrfan Can Kahveci tarihe geçti

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta şahane bir gol atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig tarihine geçti.

Çok uzaklardan attı

Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Tarihe geçti

Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, 17 golle İrfan Can Kahveci oldu.

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Yorumlar

asim keskin

süper ligin en antipatik oyuncusu, Ben sporcunun zeki cevik ve ahlaklisini severim prensibindeki "ahlakli" kismina zerre kadar uygun degil malesef. Hele o cirkin cirkin siritisi varya. Hakeme ana avrat sövüyor sari kart bile görmüyr nasilsa
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