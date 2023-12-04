İrfan Can Kahveci tarihe geçti
Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci tarihe geçti.
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta şahane bir gol atarak takımın galibiyetinde önemli rol oynayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig tarihine geçti.
Çok uzaklardan attı
Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.
Tarihe geçti
Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu, 17 golle İrfan Can Kahveci oldu.
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