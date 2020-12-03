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Spor İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Spor

İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:29:41 -
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: ﻿Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)

Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)

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