İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.
Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı kadro şu şekilde:
Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Defans: Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya)
Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)