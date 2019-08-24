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İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç yaşında? İrfan Can Kahveci Avrupa’ya mı transfer olacak?

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini 2024 Mayıs ayına kadar uzatan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden yıldız futbolcu bir gün mutlaka Avrupa'da oynamayı hedeflediğini söyledi. Peki İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç yaşında?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç yaşında? İrfan Can Kahveci Avrupa’ya mı transfer olacak?

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini 2024 Mayıs ayına kadar uzatan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden yıldız futbolcu bir gün mutlaka Avrupa'da oynamayı hedeflediğini söyledi. Peki İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç yaşında?

15 Temmuz 1995'te Bayat'ta dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola 7 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. Lisenin ardından Gazi Üniversitesi BESYO'ya yerleşen İrfan, Gençlerbirliği A2 takımında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Hacettepespor'a kiralandı.

Hacettepespor'da bir sezon geçiren İrfan Can, 2014-15 sezonunda Gençlerbirliği'ne döndü ve A takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. İlk sezonunda 19 yaşında olmasına rağmen ligde 24 maça çıkıp 5 gol ve 5 asistlik performans sergileyen İrfan Can, gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla birçok kulübün markajına girmeyi başardı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara pozisyonunda forma giyen İrfan Can Kahveci, çabukluğuyla da ön plana çıkan bir oyuncu. Hücumda etkili bir isim olan 21 yaşındaki genç oyuncu, gerek golleriyle gerekse asist ve kilit paslarıyla takımının gol yollarına doğrudan ya da dolaylı yollarla büyük tesir edebilen bir oyuncu. Gençlerbirliği A Takımı'nda üçüncü sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, ilk sezonunda 24 karşılaşmaya çıkıp 5 gol, 5 asistle takımına katkı sağlamıştı. Geçen sezon 32 lig maçında 3 gol ve 3 asist sergileyen İrfan Can, bu sezon ise ligin ilk yarısında 15 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistlik skor performansı gösterdi. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen İrfan Can, U-17, U-18 ve U-20 takımlarında top koşturdu.

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04
  1. İrfan Can Kahveci kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. İrfan Can Kahveci Avrupa’ya mı transfer olacak?

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