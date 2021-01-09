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Spor İrfan Can Kahveci iddiası: Bırakın beni Galatasaray'a gideyim
Spor

İrfan Can Kahveci iddiası: Bırakın beni Galatasaray'a gideyim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in "İstiyoruz" yorumunu yaptığı İrfan Can Kahveci'nin, kulübü Başakşehir'e "Bırakın beni gideyim" dediği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:26:00 -
İrfan Can Kahveci iddiası: Bırakın beni Galatasaray'a gideyim

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci, Başakşehir yönetimi ile geleceği hakkında görüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ısrarla istediği ve Gençlerbirliği maçından sonra da transferini istediğini söylediği İrfan Can, Başakşehir yönetimi ile sürpriz bir görüşme yaptı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; transferin gözdesi olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

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