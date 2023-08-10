  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son seçim anketinin sonucu az önce Türkiye ile paylaşıldı! İşte AK Parti ile CHP arasındaki fark

O ilimizde insanlık tarihini değiştirecek keşif! Kazdıkça yenisi geliyor, herkes şaşkın

Cami önündeki rezalet kamerada

Perde arkasında yaşananlar ifşa oldu! Kemal'i arayan Ekrem'e soğuk duş

O ülke Aytemiz Akaryakıt benzin istasyonu zincirini satın aldı! Rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vuruldu, yeni petrol müjdesi her an Türkiye'ye duyurulabilir

Başkan Erdoğan'dan kulüplere çağrı! Hayırda yarış bu: Tribünlerden paralar geliyor…

Akaryakıt istasyonları dolup taşacak! Tabela değişiyor, büyük zam geliyor

Irkçı karaktersizler çatlayacak! Yeni Genelkurmay Başkanı Gürak, Arap kökenli çıktı!

Yer: Eminönü! Dilenen çocuğun 2 saatte kazandığı para şoke etti
Spor İrfan Can Kahveci, golle tanıştı
Spor

İrfan Can Kahveci, golle tanıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 23:19:00 -
İrfan Can Kahveci, golle tanıştı

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ilk golünü Maribor’a karşı kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti geriden golleri Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti. Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, müsabakaya 11’de başlarken 62. dakikada fileleri havalandırdı.

Polonyalı futbolcunun ceza sahası içinde verdiği pası iyi değerlendiren İrfan Can, takımının 2. golünü kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada yerini Ryan Kent’e bırakırken tribünler tarafından alkışlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23