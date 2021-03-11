  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor açıklaması
Spor

İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor açıklaması

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, "Herkes bundan çıkmak istiyor. Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:48:00 -
İrfan Buz'dan Yeni Malatyaspor açıklaması

Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımdaki eksikliklerle ilgili analizleri yaptıktan sonra futbolcularla birlikte başarıya ulaşmak istediğini belirtti.

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig’in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi Günü konuk edeceği Gaziantep maçının hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislerde başladı.

İlk antrenmanına çıkan İrfan Buz, Yeni Malatyaspor TV’ye yaptığı açıklamada, kendisini evinde gibi hissettiğini, Malatya’da olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

9 maçını kazanamamış takımda beklentinin altında kalan bir görüntünün mevcut olduğunu dile getiren Buz, "Herkes bundan çıkmak istiyor. Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz. Bazı şeyler inanıyoruz demekle olmuyor. Bu inancı da doğru dokunuşlarla doldurmak gerek. Hakkaniyetli ve doğru şekilde kadro seçimi ile bunu sahaya yansıtarak gereken puanları alacağımızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor’u düşünerek çalışacaklarını, takımda kaliteli oyuncuların bulunduğuna işaret eden Buz, şunları kaydetti.

"Oyunu gelişme ve eksikliklerimizle ilgili analizleri yaptıktan sonra futbolcularımızla başaracağımıza yüzde yüz inanıyorum. Puanlara ihtiyacımız var. 12 müsabakamız ve kısıtlı zamanımız var. Avantaj olarak bay haftasına giriyoruz. İçeride Gaziantep maçını kazanıp öz güven kaybını geri aldıktan sonra önümüze bakacağız. Bu kadar sevginin karşılığını ekibimle birlikte vermek istiyorum. Heyecanlıyım, coşkuluyum, Malatyaspor taraftarı sahada olsa benim işim çok daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Onlara ihtiyacımız var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay