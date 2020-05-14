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Gündem

İrfan ayrı telden haber ayrı telden çaldı

Halk TV'de sunucu İrfan Değirmenci farklı haber farklı söyleyince yayın yarıda kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 02:27:00 -

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, "Az evvel bir açıklama geldi. Yüzde 40 haberlire gerçeği yansıtmamaktadır bu konuda bir karar alınmış değildir diyor kuaförler odası ama karar almadan daha pahalıya traş etmeye başladılar bu bir gerçek" dedikten sonra yayınlanan haberin jeneriğinde "Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Sezai Kara berberlerin açıldığı 11 Mayıs tarihini bayram olarak ilan ederken fiyatların da yükseldiğini açıkladı." denildi. Birbirleriyle çelişince sıkışan Halk TV haberi yarıda kesmek zorunda kaldı.

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