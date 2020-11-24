İrem Derici'den büyük aymazlık! Önce rezillik yaptı sonra dalgaya aldı

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasında her geçen yeni skandallar yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve inanmayanlar için "Şüphelenen varsa kendilerine bol sulu bir Fransız öpücüğü vereyim" tekifinde bulunan İrem Derici, bu kez RTÜK tarafından kendisine verilen cezayı eleştirdi.

Müstehcenlikle dolu klibi için RTÜK tarafından gelen uyarı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derici, “Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi!” dedi.

Derici'nin açıklaması sonrası vatandaşlar, 'Hem ahlaksızlık yapıyor hem de pişkinlik' yorumlarını yaptı.

Devlet cezalarını adeta sallamayarak hafife alan İrem Derici, yaptığı açıklamayla aymazlığın dibine vurarak RTÜK kararını dalga konusu yaptı.