  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İrem Derici'den büyük aymazlık! Önce rezillik yaptı sonra dalgaya aldı
Gündem

İrem Derici'den büyük aymazlık! Önce rezillik yaptı sonra dalgaya aldı

Kokuşmuş mahallenin tanınan siması İrem Derici, RTÜK tarafından klibi ile ilgili verilen kararla adeta alay etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:11:00 -
İrem Derici'den büyük aymazlık! Önce rezillik yaptı sonra dalgaya aldı

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasında her geçen yeni skandallar yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran ve inanmayanlar için "Şüphelenen varsa kendilerine bol sulu bir Fransız öpücüğü vereyim" tekifinde bulunan İrem Derici, bu kez RTÜK tarafından kendisine verilen cezayı eleştirdi.

Müstehcenlikle dolu klibi için RTÜK tarafından gelen uyarı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derici, “Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi!” dedi.

Derici'nin açıklaması sonrası vatandaşlar, 'Hem ahlaksızlık yapıyor hem de pişkinlik' yorumlarını yaptı.

Devlet cezalarını adeta sallamayarak hafife alan İrem Derici, yaptığı açıklamayla aymazlığın dibine vurarak RTÜK kararını dalga konusu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı

Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın isti..
Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?
Gündem

Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe..
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay