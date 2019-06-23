IREC Roket Yarışması’nda “En İyi Takım Ruhu” ödülü Samsun Roket Takımı’nın

SAMSUN (İHA) – Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen IREC Roket Yarışması’nda “En İyi Takım Ruhu” ödülünü Samsun Roket Takımı kazandı.

Samsun Roket Takımı, ABD’de 122 takımın katıldığı üniversiteler arası IREC Roket Yarışması’nda “En İyi Takım Ruhu” ödülünü kazandı. Gençlerin bu büyük başarısını ise Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan sosyal medya hesaplarından kutladı. Bayraktar paylaşımında, “Sizdeki bu Lagari ruhu bayrağımızı en yükseğe çekmeye yeter” ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak ise, “ABD’de düzenlenen IREC Roket Yarışması’nda En İyi Takım Ruhu ödülünü alan Samsun Roket Takımı’ndaki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi ile gençlerimiz her platformda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor” paylaşımında bulundu.

Karaaslan da paylaşımında, “ABD’de düzenlenen 122 takımın katıldığı IREC Roket Yarışması’nda En İyi Takım Ruhu ödülünü almaya hak kazanan Samsun Roket Takımımızı yürekten kutluyorum. Gençlerimizde bu yürek ve yüksek ruh oldukça ay yıldız daima semalarda olacak” ifadelerini kullandı.