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İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz:-"İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek"-"İranlılar Türkiye’de konut almak için sıraya girmiş durumda, talebe yetişmekte zorlanıyoruz"

20 Ağustos 2019 Salı 11:34
İranlıların konut alımında Türkiye ilgisi sürüyor

İSTANBUL(AA) - Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, vatandaşlık başvurularında ve şirket kurma yoluyla sermaye getirmede birinci sırada olan İranlıların, Türkiye’de konut alma konusunda da ikinci sırayı koruduğunu kaydetti.

2012 yılında çıkarılan 6302 sayılı kanun ile konut alımında mütekabiliyet esasının kaldırılması sonrasında yabancılar Türkiye’den gayrimenkul alımına büyük ilgi gösteriyor.

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 50 milyar doları aşan yabancıya konut satışının 2019 yılında 50 milyar doları geçerek tarihi bir rekor kırması bekleniyor. Yabancı yatırımlar ise konut ve inşaat sektörüne durgunluk döneminde adeta can suyu oluyor.

2018 yılında Türkiye genelinde Iraklılar 8 bin 205, İranlılar 3 bin 652, Suudi Arabistanlılar 2 bin 718, Rusya Federasyonu vatandaşları 2 bin 297, Kuveytliler ise 2 bin 197 konut aldı.

İranlıların Türkiye’ye olan ilgisinin katlandığını gösteren son veri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2019 konut satış istatistiklerinden geldi.

TÜİK'e göre İranlıların Türkiye’den konut alımındaki ilgisi sürüyor. 2019 Temmuz ayında Iraklılar Türkiye’den 734 konut satın alırken İranlılar 464 konut ile yerini korudu. Bu ülkeleri 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. İranlıların Türkiye’de aldıkları konut sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, 2017 yılında başlatılan Yatırımla Vatandaşlık Programı’nın, İranlıların konut alımına büyük etki gösterdiğini belirterek, vatandaşlık başvurularında ve şirket kurma yoluyla sermaye getirmede birinci sırada olan İranlıların, Türkiye’de konut alma konusunda da ikinci sırayı koruduklarını kaydetti.

İranlıların Türkiye’ye olan ilgisinin geçici olmadığını kaydeden Çayabatmaz, “İranlılar hem Türkiye’nin doğal güzelliklerine hem de canlı sosyal yaşamına hayran kalıyor. Tahranlıların özellikle İstanbul’da ev almayı tercih ettiğini görüyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi önümüzdeki dönemlerde katlanarak sürecek. İranlılar Türkiye’de konut almak için sıraya girmiş durumda, talebe yetişmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ambargo sonrası İranlı sermayedarların güvenli liman arayışında olduklarını belirten Çayabatmaz, "Önümüzdeki aylarda İranlıların Türkiye’den konut alımındaki yerlerini korumasını bekliyoruz. İranlılar Türkiye’de ev sahibi olmak için firmamızı yoğun bir şekilde arıyorlar. İranlıların konut alımı sonrasında vatandaşlığa geçmek konusunda ilgi göstermeleri de Türkiye’ye geçici olarak değil kalıcı olarak geldiklerini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:34
  1. İranlılar
  2. Konut Satışı

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