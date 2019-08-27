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İranlı vekillerden Ruhani'ye Trump'la müzakere tepkisi

İran'da 83 milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump'la müzakere sinyali veren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatlarına aykırı hareket etmekle suçladı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:34
İranlı vekillerden Ruhani'ye Trump'la müzakere tepkisi

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, meclisin sabahki oturumunda milletvekili Ahmed Emirabadi Ferahani tarafından okunan 83 imzalı bildiride, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Cumhurbaşkanı Ruhani hedef alındı.

Ruhani'nin müzakerelere ilişkin dünkü açıklamasının Hamaney'in talimatlarına aykırı olduğu savunulan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Devrim Rehberi'nin (Hamaney) yaklaşımına aykırı konum almanızın sebebi nedir? Büyük Devrim Rehberi, mevcut ABD yönetimiyle hiçbir şekilde müzakere edilmeyeceği talimatı vermesine ve müzakerelerin 'ölümcül zehir' olduğunu söylemesine rağmen 'deli' olarak nitelediğiniz biriyle neden görüşme ve müzakere etmek istiyorsunuz?"

"Maslahat ekseninde görüşme sorun olmayacaktır"

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakibiyan, meclis konuşmasında, "maslahatın" söz konusu olması durumunda ABD ile görüşmede sorun olmadığını söyledi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Tahran milletvekili Kevakibiyan, "Bizim bu konuyla ilgili şartlarımız var. Eğer ABD nükleer anlaşmaya dönmezse hiçbir surette görüşme gerçekleşmeyecektir. Aracılara, ilk olarak yaptırımların kaldırılması, para transferi ve şartlarımızın dikkate alınması iletilmiştir. Eğer görüşme hakimiyet, maslahat, hikmet ve tedbir ekseninde gerçekleşirse görüşme sorun olmayacaktır." dedi.

Kevakibiyan, ülkede bazılarının Ruhani'nin hemen yarın Trump'la görüşecekmiş gibi konuya yaklaşmasını eleştirdi.

Ruhani'den Trump'la görüşme sinyali

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Muhafazakar kesimden yükselen tepkilere rağmen Ruhani, bugünkü açıklamasında müzakere ihtimaline kapıları kapatmadı.

Müzakere için ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini belirten Ruhani, "Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde. İlk adımı atın. Bu adımı atmadan kilit açılmayacak. Yapılması gereken yaptırımlardan dönüştür." diye konuşmuştu.

Hamaney Trump yönetimiyle müzakerelere karşı

İran lideri Hamaney ise mayıs ayında ABD ile muhtemel müzakereler hakkında yaptığı konuşmada, "Bazıları müzakerenin ne zararı var diye düşünüyor. Hiçbir bilinçli ve gayretli İranlı bu ABD hükümetiyle müzakere etmez." diyerek Trump yönetimiyle müzakerelere kapıları kapatmıştı.

Hamaney, haziran sonunda yaptığı açıklamada ise ABD'nin müzakere önerisiyle "İran'ın silahsızlandırılması ve bölgesel nüfuzunun yok olmasını" hedeflediğini belirterek, "Müzakere edersen milleti mahvedecek. Etmezsen propaganda ve baskılarına devam edecek." demişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:34
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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