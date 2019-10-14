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İranlı vekilden mecliste terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi

İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, bazı milletvekillerinin terör örgütü PKK/YPG lehine yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Nejad, "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:53
İranlı vekilden mecliste terör örgütü PKK/YPG'ye tepkisi

İran medyasında yer alan haberlere göre, bazı milletvekilleri meclis toplantısı sırasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi.

"Bu ne biçim iştir"

Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:53
  1. İran
  2. Türkiye
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • Omef Faruk Omef Faruk 32 dk önce
    İran her aman bizim düşmanımızla dost olmuştur.
  • AyhanAyhan43 dk önce
    Helal olsun Gardaşa.

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