İranlı vekilden ahlaksız çıkış

Hasan Eğrigöz Ankara

Azerbaycan’ın yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alması Ermenistan kadar İran’ı da rahatsız etti. Azerbaycan’a haklı davasında yardım eden Türkiye hakkında hadsiz ifadeler kullanan İranlı milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş, “Karabağ Savaşı’nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya’nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran’a iade edilmelidir” dedi.

Bilaş, İran’ın Türkiye’ye yönelik uluslararası yaptırımları ‘kayıtsız şartsız’ desteklemesi gerektiğini söylemesi üzerine hadsiz İranlı vekile gazetemiz Akit aracılığıyla tepki gösteren TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, açıklamaları hezeyan olarak değerlendirdi.

“Haksız, hukuksuz, adaletsiz bir yaklaşım”

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Bu düşmanca ifadeler kesinlikle kabul edilemez. Aklı başında bir siyasetçinin kullanabileceği ifadeler değildir. Zaten Azerbaycan uluslararası hukuk anlamında da haklı olduğu, kendi işgal edilmiş topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor. Yani nereden bakarsanız bakın haksız, hukuksuz, adaletsiz bir yaklaşım tarzı. Bu ifadeleri kullanan kişinin utanması lazım. Kabul edilebilir değil, gerçeklerden uzak, diplomatik dış ilişkiler anlamında Türkiye-İran arasındaki münasebete sığmayan bir yaklaşım. Tamamen hamasetle söylenmiş, gerçek dışı, mantıksız bir yaklaşım tarzı. Saçma sapan hezeyanlar olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

“İran şimdiye kadar neredeydi?”

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, “Son derece yanlış bir ifade. İran, Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan’da söylediği bir şiirden dolayı hassasiyet gösterdi ama Cumhurbaşkanımızın kesinlikle böyle bir kastı yoktu. Şimdi toprak talebi falan o dönem kapanmıştır. Azerbaycan Karabağ’da işgal edilmiş topraklarını aldıktan sonra gelinen noktada 10 Kasım itibariyle bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre, Azerbaycan topraklarını geri aldı ve anlaşmadan sonra da Azerbaycan ile Türkiye bir araya gelerek, konuşulan şu oldu; Azerbaycan ve Türkiye bölgede altılı bir platformun oluşturulmasını öngördüler. Buna işte bölge devletleri; İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi altı devletin katılması öngörüldü. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da, ‘Eğer Ermenistan da istiyorsa bu platformda yer alabilir. O olduğu takdirde biz sınırlarımızı açarız’ demişti. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bölgede kalıcı istikrarın olması için öyle bir platformun gerekliliğini kabul ettik. Ancak bu noktadan sonra kalkıp tekrar toprak talebi, yok ‘İran’ın öyle bir hakkı vardır’ ifadeleri çok yanlış. İran şimdiye kadar neredeydi? Neden şimdi haksız bir şekilde toprak talebinde bulunuyor? Bu kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.