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Dünya İranlı vekil Ahmadi’den Azerbaycan küstahlığı
Dünya

İranlı vekil Ahmadi’den Azerbaycan küstahlığı

Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmasından İran’ın duyduğu rahatsızlık, bu kez de İranlı milletvekili Mohammad Reza Ahmadi tarafından küstahça sözlerle dillendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 21:41:00 -
İranlı vekil Ahmadi’den Azerbaycan küstahlığı

Twitter hesabından açıklama yapan İranlı vekil, Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Bakü Cumhuriyeti ifadesini kullanarak “Bakü yöneticileri, Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinin sanıp vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır” dedi.

Karabağ Zaferi sonrası İranlı vekili M. Ahmedi Bilaş da “Karabağ Savaşı’nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi. Gelecekte Azerbaycan’dan topraklarımızı geri almalıyız” demişti.

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