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Aktüel

İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:36:55 -
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1999 yılında çektiği "Arus-i Ateş" (Ateşin Gelini) filmiyle tanınan İranlı yönetmen Sinai, 79 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü Tahran'daki Emir Alem Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Ateşin Gelini, Yaşasın, Aşk Sokaklarında ve Kan Çölü gibi filmleriyle tanınan Sinai, İran'da 1979'daki devrimden sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

Hüsrev Sinai, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki işçi kamplarından serbest bırakıldıktan sonra İran'a göç eden binlerce Polonyalı'nın hikayesinin anlatıldığı "Kayıp Ağıt" filmiyle, 1983 yılında Polonya Cumhuriyeti'nin Üstün Hizmet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

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