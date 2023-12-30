  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Türkiye bombası

Süper Kupa krizinin ardından Suudi Arabistan'dan flaş açıklama geldi! Yer yerinden oynayacak

Bugüne kadar hiç adı geçmemişti! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak!” Tüm görevlerini bıraktı bile! İsmini duyan şok oluyor

Türkiye ilk 20 ülke arasında! İsrail'e boykot talebi de artırdı

Rusya'dan flaş karar! Açık açık tehdit ettiler! Bu, hırsızlık anlamına gelir

“Erdoğan istifasını istedi” denilmişti! Mehmet Büyükekşi ile ilgili flaş gelişme! TFF son kararı açıkladı

Burhan: Almanya’da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Pankartları açıldı mı ?

Süper Kupa finali kararı sonrası FETÖ'cüler ortaya çıktı! Tü sizin suratınıza şimdi de sokak çağrısı yaptılar

Diyarbakır'da özel jet kazası!

Uzman isim duyurdu! Emekli ve memur aylıklarında eşitleme formülü
Gündem İranlı turistler Van’da mutlu... Peki neden? Turizmciler için işte cevabı: Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
Gündem

İranlı turistler Van’da mutlu... Peki neden? Turizmciler için işte cevabı: Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-12-30 16:08:00 -
İranlı turistler Van’da mutlu... Peki neden? Turizmciler için işte cevabı: Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Gruplar halinde ya da kendi araçlarıyla gelen turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda hareketliliği artırdı.

 

Yeni yılı ülkeleriyle en uzun sınır hattına sahip olan Van’da karşılamak isteyen İranlı turistler, yılın son günlerinde kentte yoğunluk oluşturdu.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan çok sayıda İranlı, rezervasyonlarıyla otellerdeki doluluğu en üst seviyeye ulaştırdı.

Gruplar halinde ya da kendi araçlarıyla gelen turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda hareketliliği artırdı.

Yeni yılı Türkiye’de karşılamak, indirim imkanlarından yararlanmak isteyen İranlılar, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, İranlı turistlerin hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

İran’a yakın olmasından dolayı turistlerin Van’ı tercih ettiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

“İranlı turistlerin kent için çok faydası var. Vanlılar, misafirperver oldukları için turistleri çok seviyor. Esnafımız da Farsça yazılarla indirimli ürünlerle turistlerin dikkatini çekiyor. Yılbaşında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Gelen turistlere belli programlarımız oluyor. İranlılar hem geziyor hem de eğlenceli vakitler geçirmek istiyor. Şartlar daha iyi bir hale gelirse, turist sayısında artış olacak. Biz bu durumdan memnunuz.”

Yılbaşını Van’da geçireceğini belirten İranlı Gholamreza Naghilou, 3 yıldır yeni yılı Van’da karşıladığını anlatarak, “Güzel zaman geçiriyoruz. Türkiye’nin birçok yerine gittim ama Van bizim için daha değerli. Vanlılar bize çok yardımcı oluyor. İnşallah yılbaşı da daha güzel geçecek.” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kente geldiğini dile getiren Reyhan Naghilou, “Yılbaşında burada güzel etkinlikler oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ülkenin diğer şehirlerine oranla Van’da fiyatlar daha uygun. Turistlere yönelik çalışmalar yapılırsa daha güzel olur. Van Gölü’nde su sporları etkinlikleri yapılırsa turistlerin daha çok dikkatini çeker.” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23