İranlı suikast timinin İstanbul'daki suikast planı deşifre oldu! Kanınız donacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılardan İsrail'i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti.

Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye'ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanıp tutuklanmıştı. İran istihbaratının İsrailli turistlere yapacağı suikastın organizatörü ile tetikçi ve keşif yapan ajana ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Suikast için anlaşılan para

Sabah gazetesinin haberine göre, İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına yaklaşık 35 bin dolara İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi. İnfaz timinin başındaki Jamal Ghadakchı itirafçı olurken keşif yapan ve infazı gerçekleştirecek casus tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyin takımı da yakalandı

Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan 4'i 17 Haziran akşamı MİT ve İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonda yakalanmıştı.

Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Maryam Mohammadı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan çalışmalarda kimliklerini belirlenene ajanlar 14 Temmuz akşamı yapılan operasyonda yakalandı.

Tetikçi eski İran ajanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İstanbul polisince Yalova ve İstanbul'daki 2 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskın yapıldı.

Suikastin planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh Yalova'da, tetikçi Jamal Ghadakchı ve otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ise İstanbul'da kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında suikastı organize eden Jamal Ghadakchı kaldığı otel odasının camından kaçmak isterken otel çevresini saran polis ekiplerince yakalandı.

"İntikam almak için suikast yapacaktık"

Tacikistan asıllı İran vatandaşı olan tetikçi Jamal Ghadakchı'nın İran Deniz Kuvvetlerinde bir dönem subay olarak görev aldığı belirlendi. Tetikçi Jamal Ghadakchı'nin ifadesinde "Öldürülen askerlerimizin intikamını almak için suikast yapacaktık" dediği öğrenildi.

2 el ateş açıp ses denemesi yapmış

Suikastla ilgili İsrailli turist kadınların kaldığı otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard'ın, çektiği görüntüleri suikastın planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh'a gönderdiği, Majdzadeh'ın da görüntüleri İran'daki uyuşturucu baronuna ileterek "Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?" diye sorduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronunun ise "Çok az, patlayan balon kadar ses çıkarır... Patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az ses çıkarır" demesi üzerine tetikçi Jamal Ghadakchı'nin suikast için planlanan tarihten bir gün önce kaldığı otelde susturuculu silahı denediği ortaya çıktı. Otel odasın yapılan incelemede Jamal Ghadakchı'ninodadaki yatağa 2 el ateş açtığı belirlenirken mermi çekirdekleri incelenmek üzere İstanbul polisine teslim edildi.

Yüzlerce keşif videosu bulundu

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı planlayıcı Keyvan Majdzadeh. tetikçi Jamal Ghadakchı, otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard ve diğer 5 şüphelinin cep telefonlarında İsrailli turistlere ait yüzlerce video ve fotoğraf bulundu.

İsrailli turistleri adım adım izleyip görüntüleyen, kaldıkları otellere giriş çıkış saatlerinden yemek yedikleri restorana kadar izleyen İranlı suikast timinin 5 otelde kalan İsrailli turistleri izlediği tespit edildi. Videoya alınan keşif görüntülerinin de suikastın planlayıcısı olan Keyvan Majdzadeh tarafından İran'daki uyuşturucu baronuna, baron tarafından da İran istihbaratına gönderildiği belirlendi.