İranlı sözcüden "Ahlak Polisi" açıklaması! Başörtüsü esnetilecek mi?

Yeniakit.com.tr

İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri'nin görevinin sona erdiğini doğruladı.

Cameran adlı haber internet sitesine konuşan Hanmuhammedi, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'nin ahlak polisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruları cevapladı.

Başörtüsü kanunu esnetilecek mi?

Başörtüsü konusunda yeni planlamalar yapıldığını belirten Hanmuhammedi, "Ülkede tesettür tartışması kamuoyunda dile getirilen bir taleptir ve şu anda bu konuyla ilgili kararlar alınmaktadır. Savcılık ve yargı yetkililerinin talimatıyla Kolluk Kuvvetleri tarafından yürütülen Ahlak ve Sosyal Güvenlik Devriyeleri'nin görevi sona ermiştir." dedi.

İranlı yetkili, başörtüsü uygulamasının "daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini" ve bu konudaki kararın farklı yetkililer tarafından alınacağını sözlerine ekledi.