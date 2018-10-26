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İranlı sahte polisler Libyalı turistleri Bağcılar’da dolandırdı

Bağcılar’da kendilerini polis olarak tanıtan iki İranlı, Libyalı A.A.'yı yanlarına çağırıp, kimlik sorma bahanesiyle 600 dolarını aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:49
İranlı sahte polisler Libyalı turistleri Bağcılar’da dolandırdı

Bağcılar’da 24 Ekim'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı; Libyalı turist A.A. yolda yürürken kendilerini polis olarak tanıtan, iki İranlı Muhammed A. ve Mozaffer G. arama yapmak istediklerini söyledi. A.A. çantasını şüphelilere uzattı. Şüpheliler arama bahanesi çantadan 600 doları alıp araçla kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takipte bulundukları şüphelileri kare kare fotoğrafladı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakalarayarak gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, yakalanan iki şüphelinin daha önceden poliste sahte kimlikle parmak izi kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:49
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