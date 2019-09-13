İranlı modacı Farnaz Salmani Ghabeshi, Nişantaş’ında yeni mağazasını açtı

Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani Ghabeshi, dünyaca ünlü moda tasarımcısı olma yolunda ilerliyor. Bir İstanbul aşığı olduğunu ve tasarımlarını yaparken İstanbul’dan ilham adını kaydeden Ghabeshi,, Nişantaşı’ndaki mağazasında hizmet vermeye başladı.

Türkiye’de kısa zaman içerisinde birçok başarı elde eden Farnaz Salmani Ghabeshi,, tasarımlarıyla hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Adını tüm dünyaya duyurmak isteyen genç tasarımcı; Ajda Pekkan, Derya Uluğ ve İvana Sert gibi birçok ünlü ismin kıyafetlerini tasarladı. Hedefinin büyük olduğunu ve emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Ghabeshi, Nişantaşı Teşvikiye’de olan showroomu ile birlikte markasını satışa sundu.