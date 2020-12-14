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Dünya İranlı milletvekilinin yaptığı Türkiye paylaşımı gündeme damga vurdu
Dünya

İranlı milletvekilinin yaptığı Türkiye paylaşımı gündeme damga vurdu

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldığını vurgulayarak Türkiye aleyhinde yürütülen propagandayı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:42:00 -
İranlı milletvekilinin yaptığı Türkiye paylaşımı gündeme damga vurdu

İranlı vekil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'da son günlerde Türkiye aleyhine yürütülen propagandayı eleştirdi.

Beygi, "Türkiye yaptırım sürecinde İran'ın yanında yer aldı ve İran'ın gazını ithal edebilmek için muafiyet de aldı ancak hükümet ülkenin son kanalını da kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Beygi, "Bazı Batıcılar, ülkeyi Batı'nın siyasetine teslim etmek için dikkatsizlikten komşu ülkelerle olan nefes kanallarını kapattılar. İran için yaptırımların aşılmasında iki önemli nokta olan güneyde Umman ve batıda Türkiye ile ilişkiler sorunlarla karşı karşıya kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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