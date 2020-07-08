İranlı Milletvekilinden "Ermenistan'ın kimyasal atıkları kanser vakalarını arttırdı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Erdebil Milletvekili Puya Mücerred, Ermenistan'ın kimyasal atıklarını Aras Nehri'ne boşaltması nedeniyle nehrin geçtiği Erdebil eyaletine bağlı Pars Abad ilçesinde kanser vakalarının arttığını ileri sürdü.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Mücerred "Pars Abad'ın içme suyu, Aras Nehri'nden temin ediliyor. Ermenistan'ın, uranyum, altın ve bakır fabrikalarından çıkan kimyasal atıkları bu nehre boşaltması, ilçede yaşayan insanların bir çoğunun kansere yakalanmasına neden oldu." dedi.

Erdebil eyaletinde en fazla kanser vakasının Pars Abad'da görüldüğünü aktaran Mücerred, nehir suyundan alınan numunelerin İran Su ve Atık Su Şirketi tarafından incelendiğini fakat Ermenistan'ın her seferinde suçlamaları reddettiğini söyledi.

Tahran yönetimini de konuyla ilgilenmemekle suçlayan Mücerred, "Pars Abad'ın içme suyunun rengi değişti. İnsanlar kanser tsunamisi ile karşı karşıya. Sivil çevre koruma örgütleri, yaklaşık 10 yıldır bu konuyu yetkililere duyurmaya çalışıyor ancak hiçbir yetkili şu ana kadar bu hayati konuyla ilgilenmedi." diye konuştu.