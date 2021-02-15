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Gündem İranlı kadın İstanbul'un göbeğinde kayıplara karıştı
Gündem

İranlı kadın İstanbul'un göbeğinde kayıplara karıştı

İranlı 30 yaşındaki Marjan Ahadi 4 gün önce Etiler’de kayboldu. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, “Bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler. Bir de arabanın şoförü varmış. Kızımın canından şüphe ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:55:00 -
İranlı kadın İstanbul'un göbeğinde kayıplara karıştı

3 buçuk yıldan beri İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), 12 Şubat Cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre, emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi. Arabadan indikten sonra Ahadi’den bir daha haber alınamadı. Kayıp olan kızının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Gözyaşı dökerek kızına seslenen anne Maryam Ahadi, çok sevdiğini ve kızı olmadan yaşayamadığını söyledi.

“Bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler”

Kamera görüntüleriyle ilgili konuşan anne Ahadi, “Kaçırıldığı belli oldu. Kameralarda görüntüleri çıktı. Birkaç insandan şüphem var. Kimdir, bilmiyorum. Düşünüyorum. Biri olabilir, kızımı tanıyanlardır. Bu programlı bir kaçırmadır. Arabada bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler. Bir de arabanın şoförü varmış. Üç kişi. Gri bir arabaymış. Gören de var. Zaten orada insanlar görmüşler” dedi.

“Kızımın canından şüphe ediyorum”

Çok kötü olduğunu söyleyen anne Ahadi, “Nefes alamıyorum. Kızım yok. Yaşam gücümü yitirmişim. Normal hayatım bitmiş. Çok kötü durumdayım. Burada da yalnızım. Akrabam da yok. Kızımın canından şüphe ediyorum. Eminim onları tutuklarlar. İnşallah kızıma sağ salim kavuşurum” ifadelerini kullandı.

“Allah sizi bildiği gibi yapsın”

Kızını kaçırdığını düşündüğü kişilere seslenen Ahadi, “Sizin vicdanınız, aileniz yok mu? Sizde akraba, anne, kardeş yok mu? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Nasıl insanlarsınız? Anneniz size süt vermemiş mi? Anne kucağında uyumadınız mı? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sizi bulacağım. İnşallah adalet, Türkiye’nin emniyeti sizi bulacak. Sizin cezanızı verecek” şeklinde konuştu.

Kızının çok güçlü biri olduğunu söyleyen Ahadi hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını ifadelerine ekledi.

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