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Spor İranlı judoculara spordan 4 sene men cezası
Spor

İranlı judoculara spordan 4 sene men cezası

İran Judo Federasyonu, sporcularının uluslararası organizasyonlarda İsrailli rakipleriyle maça çıkmaktan kaçınması gerekçesiyle Uluslararası Judo Federasyonu tarafından spordan 4 sene men cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 22:25:00 -
İranlı judoculara spordan 4 sene men cezası

İran Judo Federasyonu, sporcularının uluslararası organizasyonlarda İsrailli rakipleriyle maça çıkmaktan kaçınması gerekçesiyle Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından spordan 4 sene men edildi.

IJF tarafından yapılan açıklamada, 2019'da başlayan davanın son olarak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından ele alındığı ve yapılan son değerlendirmenin ardından İranlı judocuların uluslararası organizasyonlardan 4 yıl men edilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası organizasyonlarda İranlı sporcuların İsrailli rakipleriyle karşılaşmasının, devlet destekli politikayla engellenmesi ve bunun ırkçılık boyutunda olması gerekçeleriyle söz konusu cezanın verildiği ifade edildi.

Söz konusu ceza, IJF organizasyonları ve dünya şampiyonalarında geçerli olacak. Olimpiyatların, ülke federasyonları yerine olimpiyat komitesince düzenlenmesi nedeniyle İranlı judocular, Tokyo 2020'ye katılabilecek.

İran Judo Federasyonunun bu karara itiraz etmek için CAS'a bir kez daha başvurabileceği, federasyonun bu tutumundan vazgeçmesi halinde cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

İranlı eski dünya şampiyonu judocu Saeid Mollaei, 2019'da düzenlenen şampiyonada İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için önceki turdaki maçını kaybetmesi yönünde federasyon tarafından zorlandığını açıklamıştı. IJF, söz konusu olayın ardından İran Judo Federasyonuna spordan süresiz men cezası vermiş ve dava, CAS'a taşınmıştı. CAS ise geçen ay yaptığı değerlendirmede, IJF'nin cezasının fazla ağır olduğuna ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine karar vermişti.

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