  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor
Aktüel

İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla yaptığı insan ve hayvan figürlerini, oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor - Ali Mutii: - "Van'a geldiğimden bu yana yaklaşık 80 eser yaptım. Bugüne kadar Van'da 3, Erbil'de 6 sergi açtım"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:20:40 -
İranlı heykeltıraş hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/ÖZKAN BİLGİN - Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.

İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.

Çocukluğundan beri sanatla ilgilenen Mutii, 4 yıldır Selimbey Mahallesi'nde kurduğu küçük bir atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye çalışıyor.

Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarını atölyesinde işleyerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Demire şekil vererek kendi siluetini de yapan Mutii, tasarladığı insan ve hayvan figürleri ile oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor.

- "Van'da olmaktan mutluyum"

Mutii, AA muhabirine, heykeltıraşlık konusunda eğitim almadığını, 10 yıldır atık demir parçalarını farklı eserlere dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

Yaptığı eserleri görenlerden güzel tepkiler aldığını belirten Mutii, "İran vatandaşıyım. Çocukluğumdan beri bu sanatla ilgileniyorum. Bu işten zevk alıyorum ve yaparken yorgunluk hissetmiyorum. Eserlerimi satarak ailemi geçindiriyorum." diye konuştu.

Mutii, Van'da bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Halkı çok iyi. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Çok güzel bir şehir." dedi.

Yapmak istediği eseri önce kafasında tasarladığını anlatan Mutii, "Ne yapmak istediğime karar veriyorum. Sonra demir parçalarını buna göre şekillendiriyorum. Yaptığım işe odaklanırken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorum, yorulmuyorum. Bu işi yapmayı seviyorum." değerlendirmesinde bulundu. di.

Van'a geldikten sonra 80 eser yaptığını aktaran Mutii, ürünlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bugüne kadar yaptığın eserlerle Van'da 3, Erbil'de 6 sergi açtım. Van'da sergimde bana Yabancılar Şube Müdürlüğü destek oldu. Araba parçaları pahalı olmasına rağmen satın alıp heykel yapmak için kullanıyorum."sözlerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?
Siyaset

Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?

Gazeteci Murat Sabuncu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyledi.
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı
Dünya

Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı

Suriye rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings'in, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıdığı bildirildi.

Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay