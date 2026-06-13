Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
En yakışıklı erkeklerin olduğu ülkeler listesi açıklandı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yakışıklı ülkeler...
En yakışıklı erkeklerin olduğu ülkeler listesi açıklandı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en yakışıklı ülkeler...
ERKEKLERİN KİŞİSEL BAKIM HARCAMALARI MİLYARLARCA DOLARA ULAŞTI Son yıllarda erkek estetiği ve bakım anlayışı köklü bir değişim geçiriyor. Birkaç on yıl öncesine kadar kozmetik ürün kullanan erkekler toplumda önyargıyla karşılanırken, bugün bu durum tamamen tersine dönmüş durumda. Erkeklerin kişisel bakımına gösterdiği ilgi, küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir endüstriyi besliyor.
TÜRK ERKEKLERİ KAÇINCI SIRADA? Erkek bakım ürünleri pazarı 2022 itibarıyla 79,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı ve 2028’e kadar 115,3 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yayınlanan listede Türk erkeklerinin de sıralaması ortaya çıktı.
İŞTE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ÜLKELERİ!
20) ÇEK CUMHURİYETİ
19) PAKİSTAN
18) LÜBNAN
17) NORVEÇ
16) ÇİN
15) GÜNEY AFRİKA
14) DANİMARKA
13) KANADA
12) BİRLEŞİK KRALLIK
11) SUUDİ ARABİSTAN
10) ALMANYA
9) JAPONYA
8) ABD
7) HİNDİSTAN
6) TÜRKİYE
5) İTALYA
4) BREZİLYA
3) FRANSA
2) İSVEÇ
1) İSPANYA/ derleyen: haber7
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