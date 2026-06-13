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#1
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

ERKEKLERİN KİŞİSEL BAKIM HARCAMALARI MİLYARLARCA DOLARA ULAŞTI Son yıllarda erkek estetiği ve bakım anlayışı köklü bir değişim geçiriyor. Birkaç on yıl öncesine kadar kozmetik ürün kullanan erkekler toplumda önyargıyla karşılanırken, bugün bu durum tamamen tersine dönmüş durumda. Erkeklerin kişisel bakımına gösterdiği ilgi, küresel ölçekte milyarlarca dolarlık bir endüstriyi besliyor.

#2
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRK ERKEKLERİ KAÇINCI SIRADA? Erkek bakım ürünleri pazarı 2022 itibarıyla 79,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı ve 2028’e kadar 115,3 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yayınlanan listede Türk erkeklerinin de sıralaması ortaya çıktı.

#3
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ÜLKELERİ!

#4
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

20) ÇEK CUMHURİYETİ

#5
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

19) PAKİSTAN

#6
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

18) LÜBNAN

#7
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

17) NORVEÇ

#8
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

16) ÇİN

#9
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

15) GÜNEY AFRİKA

#10
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

14) DANİMARKA

#11
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

13) KANADA

#12
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

12) BİRLEŞİK KRALLIK

#13
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

11) SUUDİ ARABİSTAN

#14
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

10) ALMANYA

#15
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

9) JAPONYA

#16
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

8) ABD

#17
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

7) HİNDİSTAN

#18
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

6) TÜRKİYE

#19
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

5) İTALYA

#20
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

4) BREZİLYA

#21
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

3) FRANSA

#22
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

2) İSVEÇ

#23
Foto - Dünyanın en yakışıklı ülkesi belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

1) İSPANYA/ derleyen: haber7

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