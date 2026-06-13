Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi
Siirt’in Kurtalan ilçesinde, hamile eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı’yı tabancayla öldüren, 3 akrabasını ise yaralayan tutuklu sanık Onur Arı (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olayın ardından "Hedef gözetmedim, rastgele ateş açtım" şeklinde savunma yapan şüphelinin bu iddiası, cumhuriyet savcısı tarafından inandırıcı bulunmadı. Hazırlanan evrak, şüphelinin ağır ceza mahkemesinde yargılanması amacıyla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.