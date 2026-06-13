Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Fezlekede; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce metamfetamin maddesi kullandığını, cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia etti. Ancak savcılığın sevk ettiği Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kesinleşti. İncelemede, şüphelinin olay anında suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirlendi.