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Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi
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Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, hamile eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı’yı tabancayla öldüren, 3 akrabasını ise yaralayan tutuklu sanık Onur Arı (30) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olayın ardından "Hedef gözetmedim, rastgele ateş açtım" şeklinde savunma yapan şüphelinin bu iddiası, cumhuriyet savcısı tarafından inandırıcı bulunmadı. Hazırlanan evrak, şüphelinin ağır ceza mahkemesinde yargılanması amacıyla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

#1
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Olay, 31 Ekim 2025'te saat 03.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Arı, 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.’ya tabancayla ateş etti.

#2
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Mine Arı ile Özgür Arı hayatını kaybetti, yaralılar da tedavileri sonrası taburcu oldu.

#3
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Gözaltına alınan Onur Arı tutuklanırken, şüphelinin 5 ve 6 yaşlarındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

#4
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Soruşturmayı yürüten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede; kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delil bulunduğu değerlendirildi. Suçun ağırlığı ve yasal zorunluluklar nedeniyle davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirten Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

#5
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Fezlekede; soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce metamfetamin maddesi kullandığını, cinnet getirdiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını öne sürerek, psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia etti. Ancak savcılığın sevk ettiği Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan 10 Nisan 2026 tarihli raporda, şüphelinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir akıl hastalığının bulunmadığı, Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kesinleşti. İncelemede, şüphelinin olay anında suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu belirlendi.

#6
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 'Hedef gözetmeden rastgele ateş ettim' yönündeki savunmalarını reddetti. Yaralıların hayati önem taşıyan göğüs ve batın bölgelerinden vurulmuş olmaları ve şüphelinin yaralılar yere düştükten sonra öldüklerini düşünerek ateş etmeyi bırakması nedeniyle eylemlerin 'Basit yaralama' değil, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kararına varıldı.

#7
Foto - Hamile eşi ve amcasını öldürdü, savunması ortaya çıktı! Savcılık kabul etmedi

Toplanan tüm deliller, otopsi raporları ve adli tıp kurulu raporları doğrultusunda hazırlanan fezlekede; Onur Arı'nın, eşi Mine Arı'ya yönelik 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme', amcası Özgür Arı'ya yönelik 'Kasten öldürme', annesine yönelik, 'Anneye ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', diğer akrabalarına yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanması istendi.(DHA)

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