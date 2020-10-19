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Dünya İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı
Dünya

İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Merkarim Şirazi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:22:00 -
İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Merkarim Şirazi, Dağlık Karabağ'daki olaylara ilişkin bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Merkarim Şirazi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Dağlık Karabağ'daki kaygı verici haberler yine de dikkatleri İslam dünyasının bu bölgesine çekti. Yıllar önce bu bölgeye yapılan zalimce işgalden sonra yeniden savaş ateşi alevlendi ve o topraklardaki masum Müslümanların kanı döküldü. Bir kısmı ise evlerinden edildi. Yaşananların sorumluluğu ilk müsebbibi olan işgalcilere aittir. Tüm Müslümanların Dağlık Karabağ bölgesinin kurtuluşunun yanı sıra Filistin gibi diğer İslam topraklarının işgalden kurtuluşunu desteklemesi gerekiyor ve biz de bu desteği vurguluyoruz. Herhangi bir arabuluculuk, müzakere ve karar alma süreci bu bölgenin tamamen özgürleşmesine ve İslam dünyasına geri dönmesine yol açmalıdır."

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne hitap eden Ayetullah Mekarim Şirazi, o ülkeden İslam topraklarında kan döken, fitne çıkaran, işgalcilik ve yağmacılık yapanlardan yardım almak yerine hakiki dostlaryla Azerbaycanlıların haklarını aramasını istedi.

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