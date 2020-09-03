İranlı analist Omid Şükri’den sondaj yorumu: Türkiye daha fazla kaynak bulabilir

ABD menşeli jeopolitik risk danışmanlık şirketi “Gulf State Analytic” bünyesinde Enerji Güvenliği Analisti olarak görev yapan İranlı Omid Şükri, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisiyle birlikte Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküp büyüklüğündeki doğal gaz rezervine dair Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Söz konusu keşfin, yeni müjdelerin habercisi olduğunu vurgulayan Şükri, Türkiye’nin enerji merkezi olacağını ifade etti.

“Türkiye yeni kaynak bulma imkanına sahip”

Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğal gazın önemli olduğunu söyleyen İranlı analist, “Karadeniz ve Akdeniz'de keşif çalışmalarının sürdürülmesi halinde Türkiye daha fazla enerji kaynaklarını bulabilme imkanına sahip”dedi.Omid Şükri,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu rezervin miktarının öneminin yanında, kaynağın ne kadarının hangi yıl çıkarılabileceğinin de önemli olduğunu ifade etti.

“Dışa bağımlılığı azaltacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği 2023 yılında söz konusu doğal gazın çıkarılabileceğinin altını çizen Şükri, “Bu durum, Ankara'nın yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığını da bir süre azaltacaktır” diye konuştu.

“Türkiye enerji merkezi olabilir”

Şükri, gerekli şartların sağlanması durumunda Türkiye’nin bölgedeki önemli enerji merkezlerinden biri olacağını söyledi. Türkiye’nin konumu itibariyle şu anda da enerji transiti için önemli olduğunu ifade eden Omid Şükri, bazı enerji boru hatlarının Türkiye’den geçtiğini hatırlattı. İranlı analist, doğal için gerekli altyapının sağlanabileceğini ve böylece enerji piyasasıyla ilgili yasaları düzenleyebileceğini belirtti.

Aynı zamanda Gulf State Analytic analisti Şükri, yeni keşifler sayesinde Türkiye’nin hedeflerine kısa sürede ulaşabileceğinin de altını çizdi.

“Dengeler Türkiye lehine değişti”

Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin de yorumlarda bulunan analist, Türkiye’nin daha aktif bir siyaset izleyeceğini söyledi. Kıbrıs Rum Kesimi’nin çeşitli ülkelerle yakınlaştığını anımsatan Şükri, “Buna karşılık Ankara son yıllarda Doğu Akdeniz'de daha aktif bir politika başlattı. Türkiye'nin en etkili hamlelerinden birisi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile münhasır bölge sınırlandırılması konusunda bir anlaşma imzalamak oldu ve güç dengelerini Türkiye lehine değiştirdi.” ifadelerini kullandı.