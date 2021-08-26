İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz"

Meclis'ten güvenoyu alarak İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Abdullahiyan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Meclis tarafından onaylanarak, büyük İran ulusunu dış politika ve uluslararası ilişkiler arenasında temsil etmek benim için onurdur." ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni dönemdeki dış politika tercihlerine işaret eden Abdullahiyan, "Onurlu, akılcı ve sağduyu ilkelerine dayalı dengeli, aktif ve akıllı diplomasi izlemeye kararlıyız. Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan önceki Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir diplomat olan arkadaşım ve meslektaşım Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tebrik ediyorum. Kendisine, bakanlığa ve yeni yönetime uluslararası ilişkiler konusunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 19 isimden 18'i Meclis'te 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından bugün güvenoyu almıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Abdullahiyan, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen ve selefi Zarif'in aksine Batı'ya mesafeli tutumuyla tanınan Abdullahiyan, nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.

Abdullahiyan 22 Ağustos'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için çalışacaklarını ancak nükleer anlaşmayı dış politikanın odağı haline getirmeyeceklerini söylemişti.