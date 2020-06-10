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Aktüel

İran'ın yabancı dillerde yayın yapan televizyon kanalları bütçesizlikten kapanmanın eşiğinde

IRIB Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı Peyman Cebeli: - "Press TV, El-Alem ve Arapça, İngilizce yayın yapan iFilm gibi önemli kanallarımız gelecek gün ve haftalarda uydudan çıkarılacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:20:53 -
İran'ın yabancı dillerde yayın yapan televizyon kanalları bütçesizlikten kapanmanın eşiğinde

ANKARA (AA) - İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), İngilizce ve Arapça yayın yapan televizyon kanallarının bütçe yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan IRIB Uluslararası İşler Genel Müdür Yardımcısı Peyman Cebeli, kurumun yabancı dillerde yayın yapan televizyon kanalları için gerekli dövizin sağlanmadığını belirtti.

Tüm çabalarına rağmen hükümetin gerekli kaynağı sağlamadığını ve bu nedenle Afganistan'ın başkenti Kabil'de 40 yıldır Deri Farsçasıyla yayın yapan radyo istasyonunun kapandığını aktaran Cebeli, "Bu kayıtsızlık ve ihmalin hangi gerekçelerden kaynaklandığı anlaşılabilir değil." dedi.

IRIB'in ülke için stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen Cebeli, "Diğer kanallarımızla ilgili de ciddi sorunlar yaşıyoruz. Press TV, El-Alem ve Arapça, İngilizce yayın yapan iFilm gibi önemli kanallarımız gelecek gün ve haftalarda uydudan çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

İran medyası, uydu operatörü Eutelsat'ın, IRIB'in birikmiş borçlarını gerekçe göstererek, Arapça yayın yapan El-Kevser televizyonunun yayın izinlerini geçen ay durdurduğunu bildirmişti.



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