Yaşam Gökyüzünde büyüleyen an! Şişkin ay Van Kalesi üzerinde yükseldi
Yaşam

Gökyüzünde büyüleyen an! Şişkin ay Van Kalesi üzerinde yükseldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’da dolunay öncesi gökyüzünde beliren şişkin ay, tarihi Van Kalesi’nin silüetiyle birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu...

Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen şişkin ay, tarihi Van Kalesi’nin görkemli silüetiyle yan yana geldi.

 

Bir tabloyu andırdı

Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'ya ev sahipliği yapan tarihi Van Kalesi, dolunay evresine yaklaşan ayın etkileyici görüntüsüyle adeta bir tabloyu andırdı. Güneşin batışıyla birlikte ufuk çizgisinde beliren şişkin ay, Van Kalesi'nin görkemli silüetiyle birleşerek kentin semalarında görsel bir şölen oluşturdu. Dolunay öncesi en parlak ve büyük hallerinden birine bürünen ay, kalenin binlerce yıllık surları üzerinde yükselirken görsel şölen sundu.

 

Etkileyici manzara

Van Gölü kıyısında bulunan ve sarp kayalıklar üzerine kurulu olan tarihi kale, gökyüzündeki berraklık, kalenin mimari detaylarını ve çevresindeki eski Van şehri kalıntılarını belirginleştirerek izleyenleri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Urartu döneminden günümüze uzanan görkemli yapısıyla kentin simgelerinden biri olan Van Kalesi'nin silueti, Horhor Medresesi Camii ve Süleyman Han Camii, gökyüzünde yükselen parlak ve dolgun ayla birleşince ortaya etkileyici manzaralar çıktı.

