Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!
Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!

Japon otomobil devi Subaru, sıcak havaların yakıt sızıntısı ve yangın riski oluşturması sebebiyle 69 binden fazla hibrit aracını geri çağırdığını duyurdu.

Foto - Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!

Japon otomobil üreticisi Subaru, yakıt sızıntısı endişesiyle 69 bin 153 aracını kapsayan büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, hava sıcaklıklarındaki belirgin artış yakıt deposunda basınç yaratarak tehlikeli sızıntılara yol açabiliyor.

Foto - Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!

HİBRİT MODELLERDE YANGIN TEHLİKESİ Söz konusu geri çağırma kararı, markanın 2025 model Forester Hybrid ile 2026 model Crosstrek Hybrid araçlarını doğrudan kapsıyor. Yakıt deposu tam doluyken yakıtın dolum boynundan yukarı zorlanarak kısımdan sızması, araçlarda ciddi bir alev alma riski oluşturuyor.

Foto - Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK UYARILAR Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya yangın vakası yaşanmadığını belirten şirket, önümüzdeki 60 gün içinde araç sahiplerini bilgilendirmeye başlayacak.

Foto - Türkiye'de satışa çıkmıştı: Yangın riski nedeniyle 70 bin araç geri çağırıldı!

Contası iyileştirilmiş yeni dolum kapakları takılana kadar, sürücülere yakıt seviyesini yüzde 50 ile sınırlamaları ve araçlarını mutlaka açık alanlara park etmeleri tavsiye ediliyor./ kaynak: ensonhaber

