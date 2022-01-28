İran’ın Türkiye’ye son kazığı doğal gaz

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Uluslararası arenada bizi hep yanında bulan İran’ın arıza sebebiyle gerçekleştirdiği doğalgaz kesintisi, sancısını sanayi sektöründe gösterirken, uzmanlar İran’a sert tepki gösteriyor. Ekonomimizi çökertmek isteyen Haçlı Batı’ya direnen Türkiye’nin bu süreçte en büyük gücünü sanayi üretimi ve ihracat oluştururken, İran doğalgaz kesintisine giderek sanayi üretimini sekteye uğrattı.

Zamanlama manidar

Ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 16’sının karşılandığı İran, arıza sebebiyle gaz akışını 31 Ocak’a kadar durdurdu. İsrail’in doğalgaz hattı EastMed’in Türkiye’nin karşı çıkmasıyla ABD tarafından iptal edilmesinin hemen ardından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) gelen gaz kesintisinin zamanlaması şüpheli bulunurken; Suriye iç savaşında Esed zulmünü, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ı destekleyen İran’ın bu kritik dönemdeki hamlesiyle de Türkiye’nin karşısında pozisyon almış olabileceği ifade ediliyor.

Çok sinsi bir hata

USTAD Başkanı Ahmet Akgül, konuya ilişkin şunları söyledi: “İran, tarihinde olduğu gibi; Ermenistan’da, Suriye’de, Mısır’da, Libya’da ve birçok alanda dost gibi görünüp Türkiye’nin ve İslam dünyasının çıkarlarına ters düşecek politikalar öne sürüyor. İran bu konuma gelebilmek için daha önce iyi çalıştılar ve Türkiye’de iyi bir pazar payı elde ettiler. İran günümüzde Dağlık Karabağ’da, Suriye’de ve son gaz meselesinde Türkiye’nin karşısına dikildiği gibi, tarih boyunca da aynısını yaptı. Ne zaman Osmanlı Devleti fütuhatlarını Batı’ya doğru genişletmeye çalışsa, arkadan İran’ın engellemesi ve taciziyle karşı karşıya kalmıştır. İran’ın tarihi bir sabıkası var. Şu anda Türkiye ciddi manada ekonomik savaşla karşı karşıya. Burada Türkiye’nin hem kendi doğalgazında, hem üretiminde, sanayisinde, tarımında kendi kendisine yetmesi gerektiğine dair eyleme dönüşen bir fikir oluşmuş durumda. Ancak İran’ın bu girişim set olabilecek gaz kesintisine gitmesi büyük ve sinsi bir hatadır.”

Tahkim'e taşımalıyız

ASSAM Stratejisti Emekli Albay Nejat Özden de, şunları söyledi: “Türkiye ile İran Suriye’de, Dağlık Karabağ’da, Libya’da doğrudan veya dolaylı olarak İran’la karşı karşıya. Türkiye bölgesel güç olmaya başladıkça İran paçamıza yapışarak tarihsel misyonunu sürdürüyor. İran’a güvenilmez. Bölgede hakimiyet prensipleri üzerinden hareket ederek Pers İmparatorluğu özlemi duyan İran, Türkiye ile bölgede müsabaka mantığıyla hareket ediyor. Gerektiği zaman Batı’yla işbirliği yapacak potansiyele sahip olan İran’ın bu anlayışla mı doğalgaz meselesinde hareket ettiği soru işareti. Bölgesel mücadelelerde Türkiye’ye karşı ve ülkemizi tutup bacağından tutup çekecek pozisyon aldı sürekli. İran kendince arıza beyanları yapıyor. İran’ın kurumsal doğalgaz şirketinin başındaki şahıs mazeret ve gerekçelerini ileri sürdü ancak Türkiye bu meseleyi Uluslararası Tahkim’e taşıyacaktır. İran’ın bu gerekçelerinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu o zaman görülecektir. Tahkim incelemesi sonrası konuşmak daha doğru olacaktır.”