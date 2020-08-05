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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri devriye aracına saldırı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:52:23 -
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri devriye aracına saldırı: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde askeri devriye aracını hedef alan bombalı saldırıda 4 asker yaralandı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Sistan-Beluçistan'a bağlı Zahidan kentinde askeri devriye aracının geçişi sırasında ses bombası patlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gece yarısı meydana gelen patlama sonucu aracın zarar gördüğü ve 4 askerin yaralandığı aktarıldı.

Sistan-Beluçistan Valiliğinin açıklamasında ise güvenlik güçlerinin asılsız ihbarla olay yerine çağrıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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