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Aktüel

İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti

Son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar, serbest piyasada 18 bin tümen seviyelerinde işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:34:37 -
İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın para birimi tümen, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da serbest piyasada son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar, 18 bin tümen seviyelerinde işlem gördü.

Avronun 20 bin 400 tümene yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 2 bin 650 tümenden işlem görüyor.

İran'da 1 ABD dolarının Nisan 2018'de 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin 100 tümene çıkması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ve serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin ardından, Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti.



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