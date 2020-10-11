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Aktüel İran'ın kuzeybatısındaki çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti
Aktüel

İran'ın kuzeybatısındaki çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:27:42 -
İran'ın kuzeybatısındaki çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK ve kaçakçı bir grup arasında çıkan 2 ayrı çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

İran medyasından alınan bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları ile PJAK arasında Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye şehrinde, sınır bölgesinde çıkan çatışmada bir İran askeri hayatını kaybetti.

Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalındaki sınır şeridinde ise güvenlik güçleri ile kaçakçı bir grup arasında çıkan çatışmada 1 İran askeri daha yaşamını yitirdi.

Çatışmalarla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçlerinin terör örgütü PKK/PJAK militanları ve kaçakçılar arasındaki çatışmalarına sahne oluyor.




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