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Dünya İran'ın 'Karabağ' iddiasına cevap: Marslılar da orada
Dünya

İran'ın 'Karabağ' iddiasına cevap: Marslılar da orada

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, İran'ın kendilerini hedef alan 'Karabağ'da asker bulunduruyorlar' iddialarına 'Marslılar da orada diyerek' cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 22:03:00 - 2021-10-05 22:03:48
İran'ın 'Karabağ' iddiasına cevap: Marslılar da orada

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

"Marslıların d aorada olduğunu söyleyebilirler"

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

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