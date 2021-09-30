İran'ın Karabağ hamlesi tepki çekti
Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a silah sevkiyatı görüntüleri düşen İran'dan tahrik dolu bir adım daha geldi.
Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a silah kapısı olan, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen İran, büyük tepki çekti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz günlerde gösterdiği tepkiye cevap veren İran Devrim Muhafızları Komutanı Fedavi, Azerbaycan'ı alaya alan ifadeler kullanarak "Umursamıyoruz" dedi.
Topçu birlikleri sevk edildi
Diğer taraftan askeri sevkiyatın bugün de sürdüğü görüldü. Çok sayıda top bataryasının bölgeye giriş yaptığı ortaya çıktı.